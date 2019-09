Gattina greca adottata da turisti italiani, percorso a ostacoli per il viaggio di ritorno

Martedì 3 Settembre 2019, 22:02

L’hanno trovata durante la loro vacanza su un’isola greca e se ne sono innamorati all’istante. Tra Angelo e Beatrice e la piccola gattina Xera – Creta è stato amore a prima vista. Quando è stato il momento di tornare in Italia ovviamente non se la sono sentita di lasciarla lì e si sono industriati per riuscire nell'intento di portarla con loro. Alla fine la tenacia di Angelo e Beatrice è stata premiata e la micia è giunta in Italia non prima di superare una serie di ostacoli a partire dalla burocrazia relativa al trasporto di animali. I due italiani hanno rinunciato ai biglietti di ritorno che avevano già acquistato perché la gattina non avrebbe potuto imbarcarsi con loro. Hanno affittato una macchina fino Heraklion, poi sono saliti su un traghetto notturno fino ad Atene per raggiungere l'aeroporto. La storia di Xera – Creta è stata divulgata dall’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, sulla sua pagina Facebook. Fondamentale per l’arrivo in Italia della micia l’aiuto di Alitalia. La gattina ha fatto scalo da Atene a Malpensa e da lì a Fiumicino. Un faticoso lavoro di squadra che ha avuto un lieto fine. Ora la micia vive con i suoi “genitori” adottivi in Italia.