Gattina finisce in un pozzo profondo 30 metri: Gina salvata dai vigili del fuoco dopo 3 giorni

Se è vero che i gatti hanno sette vite, questa gattina probabilmente, se n'è giocate almeno un paio in una volta sola. Sì perché tornare alla luce con poco più di qualche graffio, dopo essere caduta in un pozzo profondo oltre trenta metri e rimanerci per più di tre giorni, ha un che di miracoloso. Eppure è proprio quanto accaduto a Gina, una splendida gattina di quattro anni in un condominio di Chiari, nota località del Bresciano.

La vicenda, resa nota da Enpa Brescia che ha diffuso le immagini che proponiamo, era iniziata qualche giorno fa quando, all'interno di un vecchio condominio, improvvisamente la gatta Gina sparisce. Preoccupati, i proprietari iniziano le ricerche che però non hanno esito. Poi, ecco un miagolio. È flebile, come se venisse da un altro mondo. Che sia Gina? La risposta arriva poco dopo quando, all'interno dello stabile, si scopre un vecchio pozzo ormai in disuso. Protetto da cancelli e grate, quel pozzo è messo in sicurezza ma la distanza tra le sbarre non è tale da evitare il passaggio di un animale come un gatto. E infatti, quel miagolio sembra arrivare proprio da lì. "Gina è finita nel pozzo!".

E adesso? Allarmati, arrivano i vigili del fuoco. Il pozzo è stretto, buio e molto profondo e l'intervento si rivela più difficoltoso del previsto. Così, mentre la notizia fa il giro della città richiamando curiosi, per alleviare la sofferenza della povera gatta vengono calati acqua, cibo e una luce che possa aiutare ad individuarla più facilmente. Ci vorranno ben tre giorni ma, alla fine, la squadra 2 dei vigili del fuoco di Brescia riesce a recuperarla. Sul posto, anche un team di Enpa. Ha collaborato alle operazioni di salvataggio e ora che il gatto è stato recuperato, bisogna darsi da fare per curare le ferite riportate. Come sta Gina? Stremata, è stata immediatamente affidata alle cure dai medici della Clinica Veterinaria Città di Chiari che, con Enpa, fanno sapere: "Se la caverà".