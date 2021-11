Gattina con quattro orecchie trova casa e conquista Instagram I Foto

Una gattina grigia di nome Midas ha finalmente trovato casa e è diventata una star sui social media per il suo aspetto bizzarro. A differenza di altri felini, Mida ha due piccole orecchie aggiuntive che sporgono dalle sue orecchie normali.

La deformazione potrebbe essere dovuta a una mutazione genetica che ha ereditato dai suoi genitori, secondo quanto indica il portale Ladbible. Le orecchie in più non la aiutano a sentire meglio, ma non causano nemmeno problemi in questo senso.

APPROFONDIMENTI LA FUGA Brasile: bue scappa dal mattatoio e si rifugia in un parco acquatico... LA SCOPERTA Squali e cavallucci marini nel Tamigi. La sorpresa dallo studio della... PELO E CONTROPELO Addio a Camillo, il cane che viveva a bordo della portaerei Cavour:...

La gattina di quattro mesi è stata adottata da una donna in Turchia che aveva già un cane e un gatto. Mida è stata notata grazie alle foto pubblicate dai dipendenti del canile dove alloggiava. La donna ora spera che la gattina si adatti velocemente alla sua nuova situazione e, nel frattempo, ha creato un account Instagram personale, che al momento conta più di 25.000 follower.

Oltre ad avere quattro orecchie, Mida ha un dettaglio adorabile: una bellissima macchia bianca a forma di cuore sul ventre.