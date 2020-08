Adotta un gattino abbandonato, ma poi nota qualcosa di strano: è un cucciolo di puma

Adotta un gattino abbandonato ma si ritrova un piccolo puma in casa. Succede in Colombia dove un contadino del villaggio Cuminà, nel dipartimento di Tolima, ha visto sul ciglio della strada che stava percorrendo per tornare a casa, quello che sembrava un cucciolo di gatto abbandonato. Tornando a casa, però, ha iniziato a notare che quel cucciolo sembrava diverso dagli altri gatti: le sue orecchie erano arrotondate e la coda molto più lunga del normale. Il contadino ha deciso quindi di chiamare dei veterinari che potessero dirgli a che specie appartenesse quel gatto.

Quando i medici sono arrivati, hanno confermato che quello che l'uomo aveva salvato dalla strada non era effettivamente un gatto. Si trattava infatti di un cucciolo di puma yaguarondi, un felino molrto diffuso in America centro-meridionale, più piccolo e dalla colorazione del mantello diversa da quella del classico puma della specie "concolor".

L'animale è stato visitato dai veterinari e in seguito trasferito in un centro faunistico. Lì verrà nutrito ed accudito fin quando non sarà inn grado di tornare in libertà nel suo habitat naturale.



