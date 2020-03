​Un gattino abbraccia il fratello cieco per salvarlo dal morire congelato

A Londra, un gattino di quattro mesi ha salvato il fratellino cieco dalla morte certa per ipotermia a causa delle basse temperature invernali, secondo quanto raccontato dall'associazione di salvataggio animali Blue Cross for Pets.



I gattini, Dot e Specks, sono stati trovati rannicchiati in un giardino mentre lottavano contro al freddo per sopravvivere. Fortunatamente, sono stati trovati appena in tempo e portati in un ospedale veterinario per essere sottoposti a delle cure mediche. Secondo i veterinari, i fratellini, non erano solo infreddoliti. Don e Specks erano sporchi, spaventati, affamati, sottopeso e infestati dalle pulci.



Nel frattempo, a Specks è stata diagnosticata la cataratta a entrambi gli occhi, quindi la sua vista è molto bassa. Inoltre, soffre di una malattia nota come l'atassia cerebellare, che provoca perdita di equilibrio, tremori e movimenti sconnessi. Purtroppo, anche Dot ha iniziato a mostrare gli stessi segni della patologia neurologica di suo fratello.



Secondo Amanda Rumball, capo del Welfare a Blue Cross nella capitale britannica, ha raccontato «è improbabile che Specks sarebbe sopravvissuto senza il sostegno di Dot», dal momento che «non riesce a vedere».

Dopo essersi ripresi i due fratellini sono stati portati in un centro di adozione in attesa di una famiglia adottiva.