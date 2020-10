Gattino intrappolato nel condotto per ore, poi il salvataggio dei vigili del fuoco

Era intrappolato in una condotta pluviale, ma i Vigili del Fuoco di Milano l'hanno tratto in salvo. Un povero gattino è rimasto incastrato per diverse ore, a mezzo metro di profondità. Il salvataggio del piccolo felino ha richiesto l'intervento anche del team USAR Lombardia, in addestramento vicino a via Caldera, dov'è avvenuto il fattaccio.

I soccorritori, grazie all'aiuto di una Search Cam, hanno trovato la posizione esatta del gattino, circa otto metri dall'uscita della condotta pluviale. L'intervento provvidenziale dei VdF e del team USAR ha determinato il lieto fine della vicenda. Il micio è tornato sano e salvo alla sua padroncina.



Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA