Gattino rischia la vita durante l'uragano: ragazzo lo salva e diventa un eroe sui social

Mette in salvo un gatto dalla furia dell'uragano. Mike Ross, 29 anni, ha compiuto un gesto eroico, uscendo di casa nel pieno della furia dell'uragano che ha colpito la Florida per mettere in salvo un gattino. Il giovane ha spiegato di aver visto l'animale in difficoltà in bilico su un condizionatore della casa del vicino, così è uscito e lo ha messo in salvo.

I cani sono in grado di fiutare lo stress umano: ecco i risultati di una ricerca

Il gattino salvato dall'uragano

Ross, che vive a Bonita Springs nel sud-ovest della Florida, è stato evacuato nella casa dei suoi genitori nelle vicinanze per ripararsi dalla tempesta visto che la sua abitazione era sommerda dall'acqua. Durante la tempesta si è affacciato alla finestra e ha notato l'animale, Mike ha sfidato la corrente dell'acqua, che gli arrivava fino alle ginocchia, per raggiungere il gattino, è poi riuscito ad afferrarlo e a portarlo a casa. La mamma del 29enne ha filmato tutto e la sua fidanzata lo ha condiviso su Twitter dove ha fatto il giro del mondo.

Il video ha intenerito tutta la rete che si è scatenata con i commenti dicendo alla fortunata ragazza di sposare Mike, appellandolo come un eroe ed elogiandone il cuore tenero. Mentre la maggior parte delle persone ha elogiato lo sforzo di salvataggio di Ross, altri hanno espresso preoccupazione per i molti animali che potrebbero non sopravvivere vivi dalla tempesta.

Ross, che lavora come consulente presso una società di software, ha affermato di condividere la stessa paura. Tuttavia, è sollevato dal fatto che almeno un animale domestico abbandonato sia ora sano e salvo. Ora il gatto sta bene e si trova con Ross e la sua famiglia. Stanno cercando di trovare i suoi proprietari, ma se non dovessero rintracciarli il piano è quello di tenerlo con loro.