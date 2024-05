Ricrea la foto d'infanzia con il suo gatto di 20 anni prima di sottoporlo all'eutanasia: «Ti amerò per sempre, Gandalf»

Per qualcuno potrà essere solo un gatto, un cane, un semplice animale domestico. Per altri, però, si tratta di un amico, una presenza costante che li ha accompagnati per anni e che nel tempo ha condiviso con loro gioie e dolori, proprio come farebbe un essere umano. Eppure, l'aspettativa di vita dei nostri amici a quattro zampe è limitata e per quanto possano rivelarsi longevi arriva (sempre troppo presto) il triste momento di salutarli.

Prima di lasciar andare il proprio gatto, Gandalf, un uomo ha deciso di ricreare una foto d'infanzia in sua compagnia e dedicargli qualche parola sui social.

La dolcezza dello scatto ha scatenato la commozione di tanti utenti che hanno riconosciuto in questo gesto il proprio dolore e la propria perdita.

L'addio all'amico a 4 zampe

«Oggi il mio gatto sin dall'infanzia comincerà il suo sonno eterno - scrive l'uomo su Reddit - e ho fatto del mio meglio per ricreare una foto di 20 anni fa. Ti amerò per sempre, Gandalf». Sotto alle dolci parole ci sono i due scatti, una distanza di tanti anni che racchiude la gioia di aver potuto condividere tutto quel tempo con il proprio animale.

In entrambe le foto l'uomo indossa una maglietta arancione e tiene tra le braccia Gandalf, ma nella seconda l'espressione del proprietario non è spensierata, ma segnata dalla consapevolezza di dover dire addio al suo gatto.

Il post ha subito raccolto il supporto e la vicinanza di tantissimi utenti che hanno deciso di raccontare diversi episodi simili: «Ieri ho scoperto che il mio gatto ha un tumore e sono a pezzi. Non so come sarebbero stati gli ultimi sette anni senza di lei. Sono stata così fortunata a poter vivere accanto alla mia micia finora». Qualcuno, invece, ha preso come spunto il nome dell'animale, Gandalf, e ha scritto una citazione del celebre personaggio de Il Signore degli Anelli: «Non vi dirò non piangete, perché non tutte le lacrime sono un male».