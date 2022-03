Il gatto delle nevi sul Faito: lo scatto amatoriale che piace al web

Un paesaggio incantanto. La magia della neve che avvolge col suo manto la montagna, le strade, regalando sorrisi e scatti entusiasti a grandi e piccini. Monte Faito è apparso così oggi sul web, in tante foto amatoriali che hanno registrato like e sono state condivise.

Emozioni ad alta quota come quella di questo micio che si lascia fotografare da Annamaria Vinaccia, che lo ha immortalato come in posa. E che sembra uscito da una fiaba dei fratelli Grimm. Foto rilanciata dalla pagina Montefaito.net, facendo il boom di pollici alti.