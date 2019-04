Gatto dorato, prime foto del rarissimo felino africano

Una ricerca coordinata dal MUSE fotografa in Tanzania il felino meno conosciuto d’Africa: il rarissimo gatto dorato.

È apparso nelle foto-trappole posizionate per la ricerca; è la prima volta in Tanzania.

Scarica il CS ➡️https://t.co/nAobnjgGvp#pressMUSE pic.twitter.com/4nBcrMHbqw — MUSE_Museum (@MUSE_Trento) 18 aprile 2019



Il gatto dorato (Caracal aurata) ha una distribuzione ristretta alle foreste dell'Africa tropicale e fino ad ora non era stato rilevato in quella parte del continente. Felino raro e minacciato dalla caccia e dalla distruzione dell'habitat e considerato il meno conosciuto in Africa, è stato individuato grazie all'installazione, nell'autunno 2018, di 65 foto-trappole da parte del team di ricercatori coordinati da Francesco Rovero, collaboratore del Muse e ricercatore dell'Università di Firenze.







Diversi esemplari sono stati così fotografati in più aree. Questo risultato - osserva il Muse - aggiunge un tassello importante alle conoscenze della fauna tropicale e rappresenta un motivo critico per allertare il governo della Tanzania sull'unicità della foresta studiata e sull'importanza della sua protezione. Il gatto dorato è un felino di medie dimensioni, con i maschi che raggiungono i 14 kg di peso e il metro e 30 di lunghezza, coda inclusa. La caccia e la distruzione dell'habitat l'hanno estinto da molte aree e, dove rimane, è estremamente elusivo, tanto da meritarsi la fama di felino più sconosciuto dell'Africa.

Giovedì 18 Aprile 2019, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 20:14

