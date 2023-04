Il gatto è troppo grasso e nessuno lo adotta, una donna lo trova e lo porta a casa: «Ci metteremo a dieta insieme»

È stato adottato il gatto che aveva bisogno di una dieta. Patches, un gattone di 18 chili che da mesi viveva in un rifugio di Richmond, in Virginia, aveva bisogno di cambiare radicalmente il suo stile di vita per la sua salute. La mole non gli permette di muoversi e purtroppo dove si trovava non poteva avere tutte le attenzioni necessarie. Dopo che la sua storia ha fatto il giro del mondo però il micio ha trovato una padrona.

Dopo appena 24 ore dall'annuncio del rifugio per animali di Richmond. I volontari hanno provato per mesi a trovare un padrone per Patches, sempre con mezzi diversi dal web, ma quando la sua storia è finita in rete, il lieto fine è arrivato subito. Molti non volevano adottarlo a causa della sua stazza. Patches, che è uno degli esemplari più "grandi della storia" secondo il Guinnes World Record, ha bisogno di un regime alimentare particolare e di fare esercizi che gli permettano di perdere peso.

Il gatto viene descritto come "dolce, pigro e amichevole", desideroso di trovare una nuova famiglia con la quale passare le proprie giornate. Alla fine ha trovato una padrona, Kay Ford, una donna che ha sempre avuto gatti nella sua vita e ama molto questi animali. Si è subito presa a cuore la storia di Patches e ha deciso di adottarlo: «Posso prendermi cura di lui, anzi farlo sarà per me di ispirazione per perdere i miei chili di troppo», ha ammesso la donna alla stampa locale.