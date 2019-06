Domenica 2 Giugno 2019, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 19:10

I vigili del fuoco di Varese ieri hanno salvato il gatto Grisù. Non il draghetto che voleva fare il pompiere protagonista di un vecchio cartone animato, ma un gatto grigio dal pelo lunghissimo che era rimasto incastrato con la coda tra il meccanismo a molle e il motorino di un divano letto con apertura automatica.I vigili hanno prima smontato il meccanismo e poi portato gatto e ingranaggio in una clinica veterinaria dove hanno terminato, sotto controllo veterinario, di smontare il motorino per poi restituire Grisù sano e salvo ai proprietari.