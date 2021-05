Gatto intrappolato tra gli scogli: provvidenziale intervento a Torre del Greco

È servita più di un’ora e mezzo alle guardie ambientali per liberare un gatto rimasto ferito e incastrato tra gli scogli di via Calastro, zona posta a ridosso dell’area portuale. I volontari (Francesca Bussola e Nunzia Guarracino e Ciro Serpe) sono arrivati in zona dopo le segnalazioni giunte da più persone che hanno sentito i lamenti del randagio rtimasto impigliato tra gli scogli dopo essersi intrufolato sotto alcune impalcature.

«Sono commosso e contento - il commento di uno dei coordinatori del gruppo, Salvatore De Chiara - per l’impegno profuso ancora una volta dai nostri operatori. Un grazie sento di farlo poi ai due medici veterinari dell’Asl di via Calastro intervenuti sul posto e ai quali abbiamo consegnato l’animale dopo il recupero. Il gatto presentava una ferita alla zampa ma fortunatamente era in buone condizioni generali».

Il positivo intervento delle guardie ambientali è stato salutato da un applauso dei diversi cittadini rimasti in zona per assistere da lontano alle operazioni di recupero.