La gattina lanciata per festeggiare la fine dell'anno scolastico trova una casa e una famiglia grazie alla bidella

Venerdì 14 Giugno 2019, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 15 Giugno, 10:32

Lieto fine e mani gentili per la gattina lanciata dalla finestra della per festeggiare la fine dell'anno scolastico. L'animaleè sopravvissuto ed è stato adottato dalla collaboratrice scolastica che se ne prendeva cura da dicembre. La gattina è precipitata dal secondo piano nell'ultimo giorno di lezione. Un gesto che ha suscitato l'indignazione della città e non solo.«Ho pianto per quanto le hanno fatto. Chi è stato, paghi», dice a "La Nazione", la nuova padrona della gattina a cui è stato dato il nome di. È stata lei a offrire al felino una casa e una famiglia dopo i maltrattamenti subiti e il ricovero in una clinica veterinaria.spiega Guidotti.I vertici della scuola hanno affermato di voler fare luce sull’accaduto per punire i responsabili. In un post sulla suala scuola ha chiesto collaborazione a chiunque abbia visto qualcosa. L'animale sta bene, nonostante il grande spavento. «Deve venire fuori il colpevole e spero che venga punito come merita».«Terremo informati sugli sviluppi», assicurano dall'istituto.