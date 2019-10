Gatto domestico impallinato in fin di vita a Torre del Greco: l’allarme degli animalisti «Tenete i gatti in casa». Sempre più frequenti i casi di gatti colpiti con fucile ad aria compressa. Dopo il caso del povero randagio Grinch che pochi giorni fa è stato investito e poi impallinato in via Vittorio Veneto, per poi morire in clinica a San Giorgio, questa volta è toccata ad un gatto patronale.

LEGGI ANCHE Omar, il gatto extra-large che batte i record: è alto come un bambino

È successo oggi in via Lamaria dove il gatto era uscito per un giro, come sempre, ma questa volta i proprietari lo hanno trovato a terra agonizzante. Ora è in ospedale ma la situazione è critica. «È l’ennesimo caso- dicono i volontari di Corpogav- il nostro consiglio è a chi possiede animali domestici di non farli uscire. Ci sono troppi atti di violenza».



© RIPRODUZIONE RISERVATA