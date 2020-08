Gatto para tutte le palle che le lancia la sua padrona e la sua performance diventa virale Video

I have seen worst fielders I can assure you! #whatacatch #gothim pic.twitter.com/qnP0YpPADO — Dean Jones AM (@ProfDeano) August 4, 2020

Copy CodeDean Jones, ex giocatrice di cricket australiano, ha condiviso un video sul suo account Twitter in cui appare mentre gioca con il suo gatto, che riesce con grande agilità a parare tutte le palline che gli lancia.Nel breve video che in poco tempo è diventato virale è possibile notare il felino che riesce a prendere, apparentemente senza alcuna fatica, le palline da golf che la sua padrona gli lancia.Con grande calma e concentrazione il gatto si alza sulle zampe posteriori e con quelle anteriori blocca le palline per poi farle cadere a terra una volta afferrate.«Ho visto giocatori peggiori, lo assicuro!», ha scritto la donna sul suo account.