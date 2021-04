Gatto piromane innesca un incendio in pieno giorno

Un gatto si è avvicinato a un mucchio di rifiuti in una delle strade dell'Egitto e, a giudicare dalle immagini registrate sul luogo, ha appiccato un incendio in pieno giorno. Il video mostra che le fiamme nella spazzatura sono iniziate dopo l'arrivo dell'animale.

Il gatto, piromane per caso, ha lasciato l'incendio e ha continuato per la sua strada, ma l'atto vandalico commesso la scorsa settimana, è stato registrato da una telecamera di sicurezza ed è diventato virale in poco tempo sui social network. Sembra che le fiamme non abbiano causato danni alle proprietà vicine.