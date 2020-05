Il gatto randagio entra nel supermercato con una donna e le indica il suo cibo preferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, insegnante in una scuola di Piedras Negras,, ha recentemente registrato il suo curioso incontro con un gatto che ha trovato all'ingresso di un supermercato.Il felino l'ha scortata nel negozio e l'ha guidata verso lo scaffale con il cibo per animali domestici, dove è riuscito a indicarle la sua marca preferita. Il suo modo di ordinare il cibo - non molto elegante ma sicuramente intelligente - ha conquistato il cuore della donna, che ha deciso di adottarlo, in modo che non debba più ricorrere a queste tattiche.Il gatto, soprannominato- coniglio - perché non ha la coda, ora ha una pagina Instagram, dove ha più di 12.000 follower. Tuttavia, la sua nuova proprietaria riferisce che «Conejo ha molte ferite presumibilmente causate da maltrattamenti di persone o combattimenti con altri animali». La donna, inoltre, ha raccontato che nonostante si sia lasciato accarezzare, era «molto triste e spaventato».«Prima che venisse a casa nostra, non avevamo animali, ma penso che ci abbia insegnato una grande lezione che dobbiamo mostrare a tutti: rispetto, amore e empatia verso gli altri esseri», asserisce la donna.