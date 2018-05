Gatto si intrufola nel motore di una volante della Polizia, gli agenti lo salvano e lo adottano come mascotte

È salvo e coccolato dai poliziotti del #commissariato di Cassino (Frosinone) il gattino che si era nascosto nel motore della Volante

Il suo nome è Pantera ed è diventato la mascotte del commissariato pic.twitter.com/kZTo6BdLcB — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 19, 2018

Domenica 20 Maggio 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pantera» è salvo. Un gattino che si era intrufolato nel motore di una volante della Polizia è stato salvato dagli agenti del commissariato di Cassino, in provincia di Frosinone, che lo hanno adottato come mascotte.I poliziotti hanno avvertito il miagolio provenire dal cofano anteriore della loro vettura di servizio e sono riusciti ad individarlo ed estrarlo prima che gli accadesse il peggio. Oggi Pantera è un nuovo gatto agente.Ma non è l'unico felino ad esser stato salvato in questi giorni dalle forze dell'ordine. Insieme a Pantera un gatto, che giaceva riverso ai margini della carreggiata, è stato salvato dalla Polizia Stradale sull'AutoPalio, vicino Impruneta (Firenze). Gli automobilisti, passando da lì, hanno notato quella povera bestiola accasciata e che sembrava sul punto di spirare. Ogni tanto si muoveva e, se fosse finita sulla corsia di marcia, avrebbe rischiato di essere travolta o di causare un incidente. Il gatto, ferito ad una zampa, deve le sue sette vite al fatto di non essersi troppo mosso da lì e che chi lo ha scorto si è dato da fare per avvertire la centrale operativa della Stradale. I poliziotti sanno che in questi casi non c'è un secondo da perdere, tant'è che una pattuglia del distaccamento di Montepulciano, che stava perlustrando quell'area, si è precipitata sul posto per prestare soccorso all'animale.Gli agenti non ci hanno messo molto ad individuarlo e, per metterlo in sicurezza, hanno rallentato il traffico. Mentre uno gli ha fatto da scudo con l'auto, l'altro è sceso e lo ha raggiunto a piedi, rendendosi conto che il grosso micio era ferito alla zampa, ma ancora vivo. Il poliziotto lo ha prima accarezzato e poi preso in braccio, nell'attesa dell'arrivo del veterinario, inviato sul posto dalla Asl di Firenze. Ora il gatto sta meglio e attende di rimettersi in forma. Chissà se qualcuno si farà avanti per portarselo a casa e trasmettergli, così, un pò di calore. Dall'inizio del 2018 in Toscana gli equipaggi della Polstrada hanno effettuato 7.852 interventi di soccorso a persone ed animali in difficoltà.