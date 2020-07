Gatto sopravvive dopo aver trascorso 12 minuti in una lavatrice in funzione

Un gatto di razza birmana ha trascorso 12 minuti all'interno di una lavatrice in funzione e è sopravvissuto nonostante la sciagurata esperienza.

Oscar ha già esaurito «tre delle sue nove vite», ha raccontato a Acb News la sua proprietaria Amanda Meredith, residente nella città australiana di Mudjimba.

Secondo il racconto della donna, suo marito inavvertitamente ha messo il gatto nella lavatrice insieme al bucato e dopo aver inserito il detersivo ha messo in funzione l'elettrodomestico. Poi, Amanda ha sentito uno strano miagolio, tuttavia ha impegato alcuni minuti prima di rendersi conto che proveniva dalla lavatrice e che all'interno vi era lo sfortunato Oscar.

«Il povero gattino aveva le zampe sul vetro mentre si voltava e mi guardava», ha ricordato la proprietaria dell'animale. Ci sono voluti due minuti, che sono apparsi lunghissimi, per far scaricare l'acqua e spegnere la lavatrice per liberare il gatto.



Dopo il triste incidente, Oscar è stato portato dal veterinario che lo ha tenuto in osservazione per 24 ore e gli ha somministrato degli antinfiammatori. Oscar è sopravvissuto, ma per i giorni successivi non ha praticamente fatto altro che dormire.

La cosa più curiosa è che la terribile esperienza non ha causato alcun trauma a Oscar, che non ha sviluppato alcun tipo di paura della lavatrice. «Si siede davanti e la guarda girare in continuazione», ha riferito la donna.

