Gatto strangolato e costretto a mangiare spilli: salvato per miracolo grazie a Facebook

Giovedì 28 Marzo 2019

Strangolato, ferito e costretto a ingerire degli spilli: è il tragico destino di un gatto, che però è riuscito fortunatamente a salvarsi, grazie ad un appello su Facebook e all’intervento di un’associazione animalista. Un lieto fine possibile grazie ai volontari di Quattrozampe nel cuore, intervenuti insieme alla Polizia municipale per soccorrere il felino.Accade a Savelletri, frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi: il gattino, in condizioni pessime, è stato trovato da alcuni passanti che hanno postato su Facebook un appello per aiutarlo. L’intervento dell’associazione ha consentito all’animale di essere condoGrazie ad una radiografia, spiega la testata GoFasano.com , i sanitari hanno accertato come nel corpo dell’animale ci fossero degli spilli, che il fatto sarebbe stato costretto a ingerire. Inoltre il micio aveva una profonda ferita al collo, segno che era stato probabilmente strangolato con un filo di ferro. Ora il gattino, per fortuna, sta bene.