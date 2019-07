Torre del Greco, gelati gratis ai bambini che donano cibo a cani e gatti abbandonati

Venerdì 26 Luglio 2019, 16:24

TORRE DEL GRECO.Un gelato ai bambini che contribuiranno a raccogliere alimenti e altri generi di prima necessità da destinare a cani e gatti abbandonati. È l'idea venuta ai volontari del corpo provinciale delle Guardie Ambientali Volontarie che allestiranno sabato 27 luglio, dalla 19 alle 22, nella zona della Litoranea un gazebo per raccogliere crocchette, scatolette, medicinali e ciotole per cani e gatti. «Offrimi un pranzetto... il gelato lo offro io» il titolo dell'iniziativa che prevede di consegnare a tutti i bambini che doneranno qualcosa un gelato fornito dagli attivisti.«Sono circa 700 - spiegano i volontari delle Guardie Ambientali - i cani e gatti abbandonati ogni giorno durante il periodo estivo. Purtroppo il loro destino è tragico: l'85 per cento infatti muore».Per questo motivo il corpo provinciale delle Guardie Ambientali Volontarie ha promosso una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione contro la pratica dell'abbandono degli animali da affezione, tra le quali quella in programma sul lungomare di Torre del Greco.