Genny, mix spinone di due anni cerca casa: ama bambini e gatti

Cane dolce giocherellone amorevole con tutti, compatibile con tutti, ama i bimbi, convive pacificamente con i gatti e con tutti gli esseri viventi. Si cerca una famiglia dinamica con un altro cane disposta a portarlo al parco, in vacanza, al mare o in montagna. Genny é un maschio mix SPINONE di 2 anni per 16 kg Si affida con prassi sanitaria in regola , castrato vaccinato e chippato. Si affida con prassi adottiva Si trova in Campania maraggiunge ovunque dopo il superamento dell iter adottivo. Per info Cristina 3409675457, anche su whatsapp.