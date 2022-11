A guardarlo sembra stanchissimo: il cinghiale deve essersi addormentato quasi subito. Il problema è il giaciglio. Invece del bosco, stavolta l'animale aveva preferito uno zerbino condominiale. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo a Genova, poco fuori Marassi, in via al Poligono di Quezzi.

Lì, Piero Pistone, ieri sera mentre fa rientro a casa, si accorge di essere seguito da qualcuno. Quel qualcuno è un cinghiale. L'animale appare molto tranquillo. Come anche riportato dall'uomo al locale quotidiano ligure genovaquotidiana.com che ha ripreso e diffuso le immagini che pubblichiamo, in qualche modo riesce ad entrare nel portone e, come nulla fosse, si accomoda sul suo zerbino.

E sarà proprio lì che, addormentato, Piero lo ritroverà all'alba di questa mattina quando, alle 6 e mezza, esce di casa per andare a lavorare. A quel punto, preoccupato per l'incolumità degli altri residenti, l'uomo decide di contattare la polizia locale. Il povero cinghiale, nel frattempo, sembra ancora nel mondo dei sogni. Tanto che viene avanzata l'ipotesi che possa essere malato. Da lì in poi, il tenero fuori programma si trasforma in tragedia.

Sì perché, a causa delle norme legate al contenimento della peste suina, sono state chiamate le Guardie regionali che, una volta provveduto alla cattura e trovato un luogo idoneo, dovranno abbattere l'esemplare. Così, nel peggiore dei modi, si conclude la storia del cinghiale che si era addormentato nella casa degli uomini.