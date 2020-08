Germania, dal 2021 sarà obbligatorio far uscire i cani almeno due volte al giorno

Ottime notizie per i nostri amici a quattro zampe. Un po' meno, per i padroni più pigri, almeno quelli tedeschi (per ora). In Germania, infatti, la ministra dell'agricoltura, Julia Klöckner, ha annunciato che a breve sarà pronta una legge che prevede l'obbligo di passeggiata per gli animali domestici. Dovranno uscire almeno due volte al giorno per un totale di un'ora.

Animalista aggredita davanti casa: «Un uomo col casco ha cominciato a colpirmi, salvata dai cani»

La nuova legge vieterà anche di tenere i cani incatenati per periodi di tempo troppo lunghi e cambierà anche le regole per gli allevamenti dei cuccioli. Agli allevatori sarà vietato prendersi cura di tre cucciolate contemporaneamente e i cuccioli dovranno trascorrere minimo quattro ore al giorno in compagnia di esseri umani, per permettere loro di prendere confidenza con i loro futuri padroni.

Mit der Änderung der Tierschutz-#Hunde-Verordnung werden weitere Maßnahmen gegen die #Qualzucht bei Hunden geregelt: pic.twitter.com/Sxd04qf165 — BMEL (@bmel) August 18, 2020

«Gli animali domestici non sono peluche, i loro bisogni devono essere presi in considerazione», ha detto il ministro Klöckner, ma sul nuovo regolamento è già polemica: se venisse approvato spetterà ai singoli stati tedeschi applicarlo sul territorio. Ma chi vigilerà sulla effettiva applicazione della nuova legge? E soprattutto, come?



Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA