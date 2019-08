Gettato nel pozzo di una vecchia scuola, Pocho salvato dai volontari a Miano

Giovedì 1 Agosto 2019, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occhietti scuri, pelo marrone e di taglia media. Ha circa due anni Pocho, come lo hanno ribattezzato i suoi angeli custodi. Già perché è il caso di parlare di “angeli” ossia i volontari dell’associazione Anpanafmc (Associazione nazionale protezione animali ambiente natura fondali marini cittadini), che hanno salvato la vita a un meticcio che qualcuno ha pensato di gettare nel cuore della notte all’interno della ex scuola Salvo D’Acquisto. A lanciare l’allarme sono stati stanotte alcuni residenti di via Miano Piscinola, che hanno prontamente segnalato all'ente che ignoti avevano gettano un cane all'interno di un plesso dismesso. «Quando siamo arrivati sul posto - spiega Vincenzo Desidery, presidente dell’associazione - dall’esterno si sentiva il cagnolino abbaiare forte, ma abbiamo notato che non si avvicinava al cancello, forse per paura». D’intesa con i veterinari dell’Asl Napoli 1 Frullone i volontari si sono così organizzati per intervenire insieme in mattinata: «con la luce avremmo agito meglio nelle operazioni di salvataggio, perché lì è pieno di rifiuti e rovi e al buio sarebbe stato difficoltoso». Così questa mattina intorno alle 11 circa i referenti dell’Anpanafmc e i medici del Frullone giunti nuovamente sul posto non hanno esitato a scavalcare il cancello ricoperto da sterpaglie e hanno trovato il cucciolo all'interno di un pozzo della fogna scoperto, bloccato al punto da non poter uscire. «Siamo riusciti a tirarlo fuori e ora e salvo e affidato alle cure dell'Asl veterinaria Frullone», conclude Desidery. Una disavventura per il piccolo Pocho, che per fortuna ha avuto un lieto fine e che da oggi per il meticcio sarà soltanto un brutto ricordo della cattiveria umana.