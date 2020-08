Giornata internazionale del cane: l'omaggio di Forze Armate e Polizia ai colleghi a 4 zampe

Nel giorno in cui si celebra la giornata internazionale del cane anche le Forze Armate e la Polizia di Stato hanno voluto celebrare questa ricorrenza sui rispettivi social con delle foto dolcissime che testimoniano questo binomio professionale e affettivo. "Forte e indissolubile il legame che unisce le Forze armate ai colleghi a quattro zampe" scrive lo Stato Maggiore della Difesa. "Il rispetto accompagna le amicizie vere e ci rende onore" scrive l'Esercito.

"L'intesa tra uomo e cane, l'importanza di fare squadra. Prendetevi cura di loro e non abbandonateli" fa eco l'Aeronautica Militare.



La Marina propone una citazione tratta dal filmUn cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati… Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido… Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire… straordinario?”. La Polizia invece sceglie una citazione di: "L'affetto per un cane dona grande forza all'uomo" ed invita a non abbandonarli. "Noi saremo sempre pronti a salvarli" assicurano i poliziotti.