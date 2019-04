GoFundMe e le ceneri del gatto Pikachu faranno il giro intorno alla Terra

Domenica 28 Aprile 2019, 16:31

Steve Munt, un amante dei gatti e appassionato dello Spazio, aveva stabilito che quando il suo gatto chiamato Pikachu fosse morto gli avrebbe organizzato un funerale spaziale facendo compiere alle ceneri un giro intorno alla Terra.Così quando il povero Pikachu è morto per delle complicazioni dovute al diabete, malattia della quale pativa da tempo, Steva ha contattato la società Celestis - che ha già inviato due cani nello spazio, e ha dato vita a una campagna per raccogliere fondi per la sua iniziativa sulla piattaforma GoFundMe, nella quale ha già raccolto 1.725 dollari, su un totale di 5.000 che è il prezzo totale del servizio. Sebbene l'iniziativa continui, l'uomo ha deciso di pagare di tasca propria il trasferimento di Pikachu, che avverrà nei prossimi 18 mesi.«Ho già firmato il contratto e recentemente ho completato il pagamento del servizio, anche se continuo ad accettare donazioni per coloro che desiderano far parte di questo tributo, la raccolta di fondi, però, non è l'obiettivo principale per me», ha raccontato al sito Space l'uomo che ha aggiunto che il suo sogno «Sta diventando una realtà, indipendentemente da qualsiasi ulteriore donazione».Il primo gatto a viaggiare nello spazio è stato il francese Félicette, che lo fece nel 1963 a bordo del razzo Véronique AG1 e tornò vivo. Le ceneri di Pikachu, invece, saranno le prime di un felino a orbitare attorno alla Terra.