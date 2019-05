Nel Golfo di Napoli spunta una creatura marina di 12 metri: l'incontro ravvicinato con i sub

Venerdì 24 Maggio 2019, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontro ravvicinato del terzo tipo per l'associazione sportiva Napoli Dive Inn, i cui sub professionisti si sono imbattuti in una creatura lunga 12 metri sul fondo di una secca nel Golfo di Napoli . Si tratta, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, di "Apolemia Uvaria", una sorta di enorme medusa di cui i sub hanno portato le immagini agli esperti.«In una delle tante uscite in mare per ammirare e scoprire nuovi siti sommersi ci siamo immersi anche alla Secca detta di Saddam - spiega Paolo Primiani - ed ecco che ci imbattiamo in una colonia di polipi, migliaia, legati da un filo gelatinoso in una catena lunga più di 12 metri. Io e il mio amico Ciro della Eurosub ci accingiamo a fotografare questa creatura e ne restiamo incantati per più di 30 minuti ammirando le sue evoluzioni a spirale. Poi è ora di lasciarla e tornare in superficie».Il Golfo di Napoli, che riserva innumerevoli meraviglie, si sta però «riempiendo sempre più di plastiche - conclude Primiani - quest’anno ne abbiamo trovate in misura maggiore degli anni precedenti. I nostri amici biologici di Napoli ci hanno spiegato chiaramente che non rischia soltanto l’ecosistema marino, i pesci diventano immangiabili o pericolosi, hanno trovato micro plastiche persino nel plancton».