Perchè la Gran Bretagna teme serpenti, ragni e scorpioni? Spesi 200mila sterline per gli antidoti

Serpenti, ragni e scorpioni sono solo alcune delle creature mortali che i dirigenti della Sanità del Regno Unito hanno inserito nella black-list degli «animali pericolosi e da evitare». L'agenia di sicurezza della Sanità britannica dal 2021 ha speso 186mila sterline per garantire anti-veleni efficaci contro oltre 30 specie di serpenti esotici, ragni e scorpioni.



Molti di questi animali si trovano nelle foreste australiane, nei deserti del Medio-Oriente o nelle giungle asiatiche. Ma è anche vero che dozzine di specie sono arrivate nel Regno Unito attraverso navi approdate lungo le coste britanniche o attraverso aerei. È aumentato anche il numero di «allevatori» inglesi: c'è chi li tiene in casa, negli zoo o chi li utilizza per la ricerca medica. Così, le autorità sanitarie britanniche hanno deciso che era necessario avere una scorta di antiveleno per ogni evenienza.

King Cobra

I morsi di serpenti velenosi sono in aumento nel Regno Unito: questo perchè è aumentato il trend di possedere tali animali in casa. La Sanità inglese sta quindi producendo delle dosi antiveleno perchè i casi di morsi e ttacchi sono in aumento nel Paese. L'antiveleno ha una durata di conservazione breve rispetto ad altri medicinali, con la necessità di essere sostituito in media ogni pochi anni.

Il King Cobra è considerato uno dei serpenti più velenosi del mondo e uno dei pochi ad avere ucciso nel Regno Unito. Originario delle foreste dell'India e del sud-est asiatico, gli adulti possono raggiungere una lunghezza enorme di quattro metri, rendendolo il serpente velenoso più lungo del mondo.

Il suo veleno attacca il sistema nervoso, causando dolore, visione offuscata, sonnolenza e paralisi. La paralisi è ciò che rende pericoloso il veleno di questo serpente, poiché alla fine porta i polmoni a smettere di funzionare, uccidendo successivamente la vittima.

I morsi di questo serpente sono fatali circa il 50% delle volte nelle persone, se non curati, secondo il dipartimento di tossicologia clinica dell'Università di Adelaide.

La vedova nera

L'unico ragno presente nella lista è la vedova nera. Secondo quanto riferito, questa specie ha un veleno 15 volte più forte di quello di un serpente a sonagli goccia per goccia, ma per fortuna erogato in dosi molto più piccole. Sebbene le vedove nere non si trovino naturalmente nel Regno Unito, a volte vengono importate accidentalmente, in un caso intrufolandosi all'interno di oggetti come auto d'epoca e talvolta cibo. I membri di questa specie possono anche essere tenuti come animali domestici.

Un morso di una vedova nera può causare nausea, forti dolori, crampi, sudorazione eccessiva, frequenza cardiaca anormalmente elevata e spasmi muscolari. I sintomi possono persistere fino a una settimana nella maggior parte dei casi, anche se in alcuni casi più rari possono durare più a lungo.



Lo scorpione della vita e della morte

Gli scorpioni «deathstalker» sono una delle due specie di scorpioni specifiche per le quali la Sanità britannica ha l'antidoto. I deathstalker sono originari delle regioni del Nord Africa e del Medio Oriente e sono conosciuti come una delle specie più velenose di scorpioni.

Sebbene abbiano una lunghezza media di circa 60 centimetri, il veleno contenuto nei loro racconti provoca dolore estremo e paralisi che possono portare al soffocamento. Mentre la maggior parte degli adulti punti dallo scorpione sopravvive se curata, è particolarmente mortale per i bambini e gli anziani. I giovani hanno un tasso di mortalità di circa il 50% dopo essere stati punti.

A differenza di altri animali in questa lista che generalmente attaccano solo quando si sentono minacciati, si ritiene che i deathstalker abbiano un temperamento aggressivo. Ma questo non ha scoraggiato gli inglesi dall'acquistarli come animali domestici, con sei deathstalker registrati come proprietà privata nel Regno Unito. Ci sono state anche segnalazioni di scorpioni che si nascondono nei bagagli degli inglesi mentre sono all'estero e fanno l'autostop per tornare nel Regno Unito.

Sebbene mortale, il veleno di questo scorpione potrebbe custodire il segreto di una serie di scoperte mediche.Gli scienziati hanno suggerito che i composti estratti dal veleno potrebbero essere utilizzati per sviluppare nuovi trattamenti per il cancro e il diabete. Il veleno di deathstalker è stato anche descritto come il liquido più prezioso al mondo a circa 6,5 ​​milioni di sterline (8 milioni di dollari) al litro.

Ma prima che qualsiasi allevatore di scorpioni abbia qualche strana idea, va notato che le quantità necessarie per la ricerca sono minuscole e devono essere della massima qualità e, come dovrebbe essere ovvio, non è per gli inesperti.