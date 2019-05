Gran Bretagna, verso lo stop ad animali selvatici nei circhi

Una nuova legge per vietare la presenza di animali selvatici nei circhi itineranti in tutta l'Inghilterra. Ad annunciarla, il segretario per l'Ambiente Michael Gove per il quale «nel 21esimo secolo i circhi itineranti non possono ancora essere un luogo adatto per gli animali selvatici e sono lieto che questa legge metta fine a questa pratica per sempre». Una legge che, sottolinea il ministro per il Benessere degli animali, David Rutley, «garantirà quel divieto chiesto più volte da associazioni e parlamentari. Il pubblico potrà comunque godersi lo spettacolo ma gli animali selvatici non ne faranno più parte». Una legge simile è stata già approvata in Scozia e un'altra è in arrivo nel Galles. La decisione incassa il plauso dell'organizzazione internazionale Born Free Foundation che, attraverso il responsabile Benessere animale e cattività Chris Draper, fa sapere che «Born Free e i suoi sostenitori attendono con impazienza il rapido avanzamento del disegno di legge attraverso il parlamento».

Giovedì 2 Maggio 2019, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 17:09

