I vigili del fuoco salvano un husky da un lago ghiacciato con l'aiuto di un salvagente

Circolano in Internet le immagini dell'emozionante salvataggio di un Husky caduto accidentalmente nelle acqua gelate a una temperatura di - 8 ° C.

Secondo quanto narrato dai media locali, l'episodio è avvenuto il 26 dicembre scorso in un lago vicino Pechino, mentre il cane camminava con il suo padrone.

Diversi vigili del fuoco si sono recati sul luogo dell'incidente per soccorrere il cane, mentre lo stesso per soppravvivere si teneva aggrappato a un blocco di ghiaccio con metà del corpo sommerso nell'acqua gelata. Alla fine, il cane è riuscito ad attaccarsi a un salvagente legato a una fune per poi essere trascinato verso la riva.

Dalle immagini pubblicate su Internet, sembra che il cane nonostante sia rimasto illeso.

