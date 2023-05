Iguana sbuca dal wc: «Ero sotto choc e paralizzato, l'ho sentita arrivare sotto la tavoletta»

Un'iguana sbuca dal wc di casa, e lo choc è stato forte. Lo scorso venerdì un uomo ha avuto modo di sperimentare sulla sua pelle una sorta di Jurassic Park, senza spostarsi dal bagno di casa sua. L'uomo vive a Hollywood, in Florida, e qui ha vissuto un'esperienza a stretto contatto con un grosso rettile: ha altato la tavoletta del wc e ha sentito sbucare dallo scarico una grossa iguana.

Iguana sbuca dallo scarico del bagno

John Riddle, questo il nome del protagonista della disavventura, si è reso conto che la porta che collegava la piscina al bagno era socchiusa.

Così, istintivamente, ha deciso di recarsi in bagno per vedere cosa stesse accadendo. Ma, una volta entrato, ecco trovare l'inaspettato visitatore. Un'enorme iguana squamosa si era impossessata del trono di porcellana di John.

«È stato orribile. Quando sono entrato, l'animale ha aperto la bocca - ha dichiarato l'uomo alla CBS -. Ho chiuso la porta e ho dovuto realizzare un attimo cosa stesse accadendo nel mio bagno», ha detto l'uomo che per un attimo è rimasto sotto choc.

Il grosso animale, però, è rimasto nel bagno per più di un'ora e, solo dopo una lunga attesa, si è divincolata all'interno dei tubi di scarico cercando la via d'uscita più fresca e bagnata. «Poco dopo, l'ho vista sbucare in piscina», ha spiegato John Riddle.

Dopo qualche minuto di nuotate in piscina, la grossa iguana si è dileguata uscendo dal cancello. Ma, secondo quando ricostruito dai media locali, visionando le foto dell'animale, il signor Riddle ha rischiato davvero molto. L'iguana in casa sua, infatti, ha tutte le sembianze di un'iguana messicana, riconoscibile per la coda spinosa. Questi animali sono molto golosi di gufi, che uccidono raggiungendo i loro nidi sugli alberi e, in passato, si sono dimostrati anche molto aggressivi con gli uomini.