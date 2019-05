L'asino calabrese Sabatino vince il Palio del Casale di Camposano

Domenica 12 Maggio 2019, 21:43 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2019 21:58

L'asino "Sabatino" guidato dal fantino Massimo Mazzarani in rappresentanza di Gasperina per la regione Calabria, ha vinto il 14° Palio del Casale di Camposano, corsa mondiale degli asini. In una entusiasmante finale ha battuto nell'ordine il Lazio Allumiere con "Scardazza" guidato da Massimiliano Virgilio, Portomaggiore Emilia Romagna con "Gaspare" guidato da Daniele Perrotta e Camposano in rappresentanza della Campania con "Pino" guidato dal fantino Carmine Fasulo.Proprio la squadra di Camposano, in rappresentanza della Campania, era la squadra detentrice del titolo avendo vinto l'edizione del 2018. Tuttavia i campani non sono riusciti a bissare il successo della psssata edizione, nonostante la vittoria della propria batteria ai danni del Pakistan del Trentino Alto Adige e della Sicilia. A questa edizione hanno partecipato 17 formazioni in rappresentanza di 14 regioni oltre alle formazioni del Marocco, Croazia,Pakistan. "Sabatino" ha vinto la propria batteria arrivando prima dell'asino laziale (qualificato) , di quello molisano e il marocchino. Una Una due giorni quella di Camposano che ha visto le delegazioni esibirsi in piazza con canti e balli tradizionali e poi sfidarsi nella gara conclusiva della corsa dell'asino. Sul palco il rappresentante del Pakistan ha lanciato un appello per l'accoglienza in Italia. "Sono un richiedente asilo ospite di un progetto di accoglienza integrata di Arci Lecce - ha detto Tamoor proveniente da Azad Kashmir - non è un momento facile per noi migranti, ma noi ogni giorno ci impegniamo per dimostrare che siamo qui solo perchè nel nostro paese non potevamo rimanere e qui vogliamo ricominciare la nostra vita con il lavoro e l'inclusione sociale" . Ha poi ringraziato l'associazione Iside che organizza il Palio, il Comune di Camposano e tutte le delegazioni presenti. "Costruiamo ponti, non muri", ha concluso. "Questa è una festa di libertà", ha detto il Sindaco di Camposano Franco Barbato ricordando la storia del Palio. "E vogliamo diventare comunità esempio per l'europa per il lavoro, il benessere e i servizi".