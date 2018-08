Il cane abbaia e sporca troppo: doppia rissa tra donne

Venerdì 31 Agosto 2018, 20:54

SARNO - Il cane abbaia e sporca balconi e terrazzi, scoppiano due risse tra tre donne in un condominio, in pochi minuti. Il fatto è accaduto in serata nella periferia di Episcopio a Sarno, quando le signore si sono prima prese a parolacce e poi accapigliate. Una rissa scoppiata a causa delle deiezioni canine che sono scivolate dal terzo piano, fino ai balconi dei piani inferiori. Sono state le proprietarie degli appartamenti in basso a portarsi fino al pianerottolo del terzo piano. Hanno bussato alla porta e, appena si sono ritrovate dinanzi la proprietaria del cane di grossa taglia, hanno inveito scatenandosi con offese e minacce. La donna finita sotto le parolacce, si è barricata poi, all'interno della sua abitazione. Quando tutto sembrava finito, è scoppiata una seconda rissa. La proprietaria del cane ha scaricato varie secchiate di acqua finite nuovamente di sotto. Pochi minuti e le donne hanno rifatto le scale, stavolta passando dalle parole ai fatti. Una mischia che solo l'intervento degli uomini di un istituto di vigilanza privato ha sedato.