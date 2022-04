Cane cade in un fosso di 12 metri: sommerso dai rifiuti, solo con la testa libera, viene salvato in extremis

Un cane è stato soccorso e salvato dai vigili del fuoco, dopo essere caduto in un fosso profondo 12 metri, nel distretto agroindustriale di Anápolis, a 55 km da Goiânia, Brasile. I soccorsi sono stati chiamati dai lavoratori di un'azienda vicina al sito, che hanno sentito l'abbaiare dell'animale.

Come ha raccontato g1, secondo il tenente colonnello Altieri Oliveira, dei vigili del fuoco, un trattore è passato nell'area e ha gettato della terra nella buca, sovraccaricandola. Così, quando il cane è passato in quel luogo, la copertura di cemento ha ceduto ed è caduta sul cane.

A causa della quantità di rifiuti, quando i soccorsi sono arrivati ​​sulla scena, era visibile solo la testa dell'animale.

Sebbene non sia possibile specificare per quanto tempo l'animale sia rimasto intrappolato, sembrerebbe che l'animale sia rimasto sotto le macerie per almeno un giorno.