«Il castello dei cani» per festeggiare il Natale con gli amici a quattro zampe

Al via “Caorle Wonderland”, il villaggio natalizio organizzato dal Comune di Caorle e l’Associazione culturale Gabbiano che fino al 6 gennaio 2020 animerà il centro della località balneare veneziana con musica, show, prelibatezze culinarie, magici spettacoli e molte altre sorprese per grandi e piccini. E non solo. Infatti, quest’anno per la prima volta, protagonisti saranno anche i nostri amici a quattro zampe, ai quali l’organizzazione ha pensato bene di dedicare una speciale location “pet friendly” chiamata “il Castello dei cani”. “Amiamo gli animali – raccontano gli organizzatori – noi stessi abbiamo dei cani, fanno parte della famiglia e conosciamo bene le loro esigenze, per questo abbiamo deciso di realizzare uno spazio solo per loro, con tutto ciò che occorre per farli sentire bene e a loro agio. I loro padroni possono lasciarli qui mentre fanno shopping o portano in giro i loro bambini, sicuri che nel loro castello saranno in ottima compagnia, accuditi, coccolati e in tutta sicurezza”.



Una tendenza questa del “Pet Christmas” che sta spopolando all’estero e che pian piano si sta diffondendo anche in Italia, anche se ancora ci sono delle resistenze, come l’ingresso dei cani in alcuni negozi e attività, ma Caorle in questo si dimostra essere una realtà sensibile e aperta ai trend internazionali, li intercetta per poi proporli attraverso soluzioni creative e originali, come in questo caso “Il Castello dei cani”, o anche la “Bau beach”, la spiaggia interamente attrezzata per i cani e altri animali di compagnia, già da tempo attiva nel litorale caorlotto.



Entriamo allora in questo favoloso “castello”, realizzato grazie al sostegno dell’azienda Tre Ponti, brand italiano leader nel settore della produzione di pettorine e accessori per animali da compagnia, l’amore e la passione per gli amici a quattro zampe è ciò che contraddistingue il marchio Tre Ponti che crea e sviluppa dal 2007 prodotti innovativi e Made in Italy. Ad accogliere padroni e cani un'amorevole dogsitter che si informa sull’ospite peloso, le sue esigenze, i suoi gusti e abitudini. L’area si trova in Campo Bottani ed è composta da due casette di legno artisticamente decorate e in mezzo un bel giardino, qui ci sono tutti i comfort e servizi possibili gratuiti: comode cuccette per il riposo, accessori per la toeletta come shampoo secco e spazzole, vario cibo, inclusi deliziosi dolcetti e dessert per animali, ciotole di acqua fresca, giochi e attività ludiche, un’area verde con erbetta. Non solo, in caso di urgenze, ecco uno spazio per il pronto intervento e il ricovero. Insomma, un castello dei sogni per i vostri piccoli amici, dove potranno divertirsi e festeggiare a modo loro il Natale.



