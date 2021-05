Il pesce Luna fa capolino nell'area marina protetta di Punta Campanella

Un pesce Luna fa capolino nella zona di Punta della Campanella, in piena zona B dell'omonima Area Marina Protetta. L' avvistamento è di ieri. Il pesce Luna, o Mola mola, è stato filmato da Pasquale Manzi del Bikini Diving poco prima del promontorio che divide il Golfo di Napoli dal Golfo di Salerno. Sullo sfondo si intravede anche l'inconfondibile profilo di Capri.

Il Pesce Luna è solito risalire in superficie e galleggiare in posizione orizzontale sull'acqua. Sembra quasi prendere il sole, di qui il nome inglese Sunfish. In realtà potrebbe essere un modo per liberarsi dai tanti parassiti. Può raggiungere 3 metri di lunghezza, due tonnellate di peso e superare i 100 anni di età. Molto particolare per la forma : una grande testa, una coda molto corta, mentre il corpo è appiattito lateralmente.