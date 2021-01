India: arrestati tre uomini per aver colpito a morte un delfino in via di estinzione

La polizia della città di Pratapgarh, nello stato dell'Uttar Pradesh, India, ha arrestato tre persone che sarebbero apparse in un video diventato virale che mostra un gruppo di giovani mentre colpiscono con raccapricciante violenza un delfino del Gange, secondo quanto riferisce NDTV.

Il brutale episodio è avvenuto il 31 dicembre sotto lo sguardo di molti abitanti del villaggio che si sono rifiutati di collaborare alle indagini. Sono state le immagini della registrazione a mostrare gli uomini mentre colpiscono il mammifero con bastoni e sbarre per poi finirlo con una pugnalata sferrata con un'ascia.

Horrifying, speechless watching this Dec 31 video from UP’s Pratapgarh. Men laughing while battering a river dolphin. If that’s a Ganges Dolphin, it’s a critically endangered species and also India’s national aquatic animal. The murderers have been arrested by @pratapgarhpol. pic.twitter.com/6xShD4g7lr

— Shiv Aroor (@ShivAroor) January 8, 2021