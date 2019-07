Occhio per occhio, dente per dente: uomo uccide un serpente prima di morire avvelenato

Venerdì 19 Luglio 2019, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2019 15:33

In India un uomo è stato morso da un serpente, tuttavia è riuscito a ucciderlo a morsi prima di morire lui stesso avvelenato.Gala Baria, 60 anni, è deceduto dopo essere stato morso da un serpente nel villaggio di Ajanwa, secondo quanto raccontato dal sito News 18.Secondo il capo del villaggio, il tragico incidente si è verificato sabato pomeriggio, in una località situata a oltre 120 chilometri dalla città di Vadodara, nella provincia del Gujarat.«Parvat Gala Baria era in piedi vicino a un campo dove viene raccolto il mais, quando all'improvviso è apparso il serpente». Mentre gli altri presenti sono fuggiti, la vittima è rimasta sul posto, affermando che in passato aveva già catturati altri serpenti, ha raccontato il capo del villaggio.L'uomo è stato portato di corsa all'ospedale di Lunawada, ma per lui non c'è stato niente da fare.