Trovato un cane rosa nella città russa dove sono stati avvistati cani con il pelo azzurro

I cani randagi della città russa di Dzerzhinsk, Russia, che pochi giorni fa hanno fatto notizia per la loro anomala colorazione, hanno fatto parlare di loro nuovamente. Qualche giorno fa, infatti, avevano fatto scalpore alcuni cani che avevano il pelo di colore azzurro. Questa volta, invece, ne è stato avvistato un altro. In questo caso il cane, che è stato avvistato in una strada alla periferia del paese, era di colore rosa, secondo quanto riferisce la testata Vesti.

Il branco di cani randagi blu è stato avvistato vicino allo stabilimento industriale di Dzerzhínskoye Orgstekló, ormai chiuso, che era una delle più grandi aziende chimiche della zona, specializzata nella produzione di Plexiglas.

La strana colorazione degli animali è, infatti, attribuita a alcune sostanze chimiche che potrebbero essere ancora presenti nella fabbrica ormai abbandonata.

