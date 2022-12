Uganda, ippopotamo ingoia un bambino di due anni, poi lo “espelle” vivo. «Sopravvissuto per miracolo»

In Uganda un bambino di due anni è stato inghiottito e poi sputato da un ippopotamo mentre giocava vicino a casa sua in. Mentre il piccolo Paul, stava giocando sulle rive del lago Edward, uno dei più grandi del Paese, all'improvviso l'animale è saltato fuori afferando il bambino per la testa e inghiottendo metà del suo corpo.

Secondo quanto affermato dal Daily Telegraph, il bambino sarebbe stato salvato grazie alla presenza provvidenziale di un uomo che in quel momento si trovava li. Il passante appena vista la scena, avrebbe cominciato a scagliare delle pietre contro l'animale selvatico per fargli sputare fuori il bimbo.

L'ippopotamo avrebbe accusato i colpi e, preso alla sprovvista dall'attacco, avrebbe rigurgitato fuori il piccolo prima di tornare faticosamente in acqua. Un funzionario della polizia locale ha dichiarato alla stampa locale: «Paul è stato salvato grazie al coraggio di Chrispas Bagonza, un uomo che si trovava li nelle vicinanze e non ci ha pensato su due volte prima di intervenire».

