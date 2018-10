Giovedì 11 Ottobre 2018, 06:18

Si è allontanata misteriosamente da casa ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, poche ore fa.E da quando non la trova più, la sua padrona Gabriella non si dà pace mentre aspetta con ansia che qualcuno la contatti al numero 3738664460 per una buona notizia.Isotta, una docile beagle di dodici anni e mezzo, è stata vista infatti intorno alle 18 in via Brecciale, nei pressi dell'incrocio con via Nazionale ad Aiello del Sabato.Poi, più nulla.Inutile stare a rimuginare su come abbia fatto il beagle ad uscire di casa, e soprattutto per quale motivo.Quel che più conta, a distanza di ormai diverse ore dal fatto, è riportarla a casa il prima possibile.L'ansia della padrona, del resto, è duplice: la cagnolina non vede bene, in quanto ha qualche problema di cataratta.Molto dolce e affettuosa, quando è sparita Isotta indossava un collarino grigio soltanto, è sterilizzata e microchippata.