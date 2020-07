Abbandonata dai rapinatori, la cucciolotta Trudy cerca casa

Un'inconsapevole complice dei rapinatori del furgone blindato di Valle, in Irpinia, chiede aiuto. Ha fatto da palo - anche se costretta - ai malviventi che hanno sottratto il danaro ai vigilantes della Cosmopol davanti all'ufficio postale, durante il colpo messo a segno nei giorni scorsi.

I componenti della gang dopo averla sfruttata la hanno abbandonata sul posto, mentre loro sono fuggiti via. È rimasta sola. Impaurito. L'hanno adottata prima alcuni condomini del palazzo che ospita le Poste, poi è stata momentaneamente affidata a un gruppo di volontari. C'è bisogno di una casa stabile e di un grande affetto per Trudy. Questo è il nome che gli è stato dato. È una cucciolotta di circa tre mesi e quattro chilogrammi. «Non riusciamo a capire - dicono i volontari - come un cucciolo così buono e dolce sia stato usato per un fine del genere». Non solo. Trudy rischia di finire anche in canile. Merita la sua occasione di riscatto. E tantissime coccole. È adottabile in tutta Italia, previo controlli preaffido. Verrà affidata vaccinata e con microchip. Sarà una futura taglia medio piccola. (per salvarlo 3388383843).

