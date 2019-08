Kira e Cash, poliziotti a quattro zampe nella Stazione centrale

Venerdì 2 Agosto 2019, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 18:48

Al lavoro, fianco a fianco degli uomini e donne della Polizia Ferroviaria, da ieri ci sono anche loro: Kira e Cash. Due splendidi esemplari di pastore tedesco contribuiscono ogni giorno alla sicurezza di chi arriva e chi parte dalla Stazione Centrale di Napoli. Grazie al loro fiuto, e ad un addestramento durato mesi, Kira e Cash sno una garanzia di sicurezza per i viaggiatori. ll Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania - diretto dal dirigente superiore Michele Spina - ha da ieri innalzato il livello di guardia intensificando le misure di osservazione e vigilanza negli scali ferroviari per contribuire alla sicurezza delle migliaia di viaggiatori che utilizzano il treno, in concomitanza con il primo esodo estivo. Kira e Cash sono due cani dell'Unità Cinofila e sono super-addestrati anche per la prevenzione di atti di terrorismo o azioni di natura violenta.Le pattuglie di agenti in servizio in queste ore all'interno della stazione di piazza Garibaldi, a Napoli, si avvalgono peraltro anche di smartphone di ultima generazione per il controllo in tempo reale di documenti e di metal detector per ispezioni di bagagli sospetti. Ed ecco i risultati della prima giornata di controlli: identificate 1757 persone (95 stranieri, due dei quali risultati irregolari), controllati 900 bagagli. Sei persone sono state denunciate: tra loro c'è anche un venditore abusivo di prodotti alimentari, sorpreso a smerciare panini in cattivo stato di conservazione.Nell’ultimo anno il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania ha indirizzato le proprie strategie ad incrementare la visibilità delle pattuglie, con una ricaduta in termini di prossimità nei confronti dei cittadini, di prevenzione e di deterrenza nei confronti di malintenzionati. Ha implementato la sinergia con tutte le componenti sociali soprattutto con la Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato, attuando un'azione mirata a perseguire la sicurezza di cittadini, viaggiatori, turisti, ed operatori di settore.Il nuovo dispositivo di controllo ha fatto sì che le persone in ingresso ed in uscita dalla stazione, transitando attraverso i varchi presidiati dalla Polizia di Stato, abbiano l’immediata percezione della presenza e dell’operatività delle forze dell’ordine, mentre i poliziotti possono monitorare più agevolmente gli ingressi ed individuare eventuali sospetti, con ricadute positive in termini di sicurezza reale e percepita.Nei primi sette mesi dell’anno in corso i reati denunciati in ambito ferroviario, ed in particolare furti o borseggi nella stazione di Napoli Centrale, sono diminuiti oltre il 50% e sono in costante e continua flessione; anche i furti di rame, sulle linee ferroviarie della Regione Campania, sono diminuiti in maniera significativa fino a ridursi a minimi storici.