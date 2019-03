L'immagine di una scimmia particolarmente muscolosa scattata in uno zoo impressiona il web

Muscular Monkey from Finland Will Give You All The Monday Motivation to Hit the Gym! (View Pic) https://t.co/vuojUwcvTG pic.twitter.com/lWZn8KE2XX — News Jox (@NewsJox) 18 marzo 2019

Martedì 19 Marzo 2019, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 14:36

https://twitter.com/NewsJox/status/1107533061200244736Un fotografo finlandese ha immortalato una scimmia esageratamente muscolosa proveniente dall'America Latina, mentre visitava lo zoo Korkeasaari di Helsinki, secondo quanto riferisce Fox News. L'immagine ha suscitato grande scalpore sul web.«Non potevo credere che una scimmia potesse avere muscoli così grandi [...] sembra quasi che si alleni per gareggiare in una competizione di bodybuilding», ha detto Santeri Oksanen, 34 anni, autore delle foto. «Accanto a lui, gli altri esemplari sembravano molto più piccoli e davano l'impressione di essere un po' spaventati», ha raccontato l'uomo.In linea generela la specie pitecia bianca o pitecia dalle mani bianche, alla quale appartiene questo esemplare, è nota per la sua struttura corporea molto muscolosa, ottenuta grazie ai frequenti salti da un ramo all'altro, tuttavia questo in particolare supera di gran lunga la media. La specie vive principalmente in paesi come Brasile e Venezuela tra gli altri del Sud America.