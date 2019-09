La cagnolina Minnie percorre 27 chilometri in montagna per raggiungere la padrona

Venerdì 27 Settembre 2019, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 17:20

A 13 anni ha percorso oltre 27 chilometri facendo dislivelli di più di 2.000 metri, rimanendo presumibilmente senza mangiare e bere per tre giorni, ma soprattutto ha ritrovato incredibilmente la strada che, seppur sul versante opposto, le ha consentito di raggiungere l'unico arroccamento in quota con una presenza umana che la potesse soccorrere. E' la storia della cagnetta Minnie che, grazie agli sforzi dei carabinieri Parco delle Stazioni di Pretoro e Palena, di escursionisti attenti e di associazioni, si è ricongiunta alla proprietaria dopo non poche vicissitudini.La cagnetta era stata segnalata il 17 settembre alla pattuglia carabinieri Parco di Pretoro, salita in montagna per un servizio di vigilanza, da un escursionista che l'aveva notata al Bivacco Pelino, a 2.793 metri di quota sulla Majella, e poi il giorno dopo da altri escursionisti: Minnie, un cane padronale, non seguiva nessuno se non per brevi tratti, rifiutava di mangiare e di bere, e poi era arrivata al bivacco in quota al Rifugio Manzini 250 metri più a valle.ndividuata la proprietaria, grazie ai carabinieri Parco e al post di un'associazione animalista, si è così appreso che Minnie aveva seguito un gruppo di ragazzi partiti da Palena il 16 settembre, ma non è poi riscesa con loro.Per il 20 settembre scorso un gruppo di volontari aveva organizzato un tentativo di ritrovare il cane per riportarlo giù, ma nella serata del giorno precedente, sotto una pioggia torrenziale, Minnie, dopo aver attraversato tutta la Majella, è arrivata da sola al Rifugio Pomilio, esattamente sul versante opposto dal quale era partita. A quel punto i carabinieri forestali hanno avvertito la proprietaria, che dopo circa un'oraha raggiunto il cane, un pò dolorante e malandato, ma sano e salvo.