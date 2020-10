La foto di una mucca che pensa di essere un cane diventa virale

L'immagine di una mucca che pensa di essere un cane, assumendo la posizione tipica di questo animale da seduto, ha suscitato grande curiosità sul web. Tanti sono, infatti, gli utenti che sono rimasti sorpresi dal fatto che questo animale fosse in grado di riposare in una tale posizione nonostante la stazza.

Ben presto, il post di twitter con le immagini di mucche sedute con le zampe posteriori estese in avanti in modo simile a come fanno alcuni cani è diventato virale, e è presto diventato una tendenza che ha spinto molti altri utenti a pubblicare immagini simili.

Il tweet originale ha già ricevuto quasi 300.000 like ed è stato condiviso più di 50.000 volte.



