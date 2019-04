La piccola star del web si prende cura di un pitone gigante

Sabato 13 Aprile 2019, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recentemente, la piccola Maharini, una bambina indonesiana di tre anni, è diventata una celebrità del web dopo la pubblicazione di un video che la ritrae mentre spazzola i denti a un coccodrillo.Un nuovo video pubblicato dal portale Newsflare mostra la piccola in una scena non meno scioccante. Questo secondo video diventato virale come il primo, mostra la bambina intenta a curare le gengive del serpente.Nelle immagini del breve video, Maharini appare accanto al gigantesco serpente di 4,5 metri, un pitone birmano che soffre di un'ulcera in bocca, e che non sembra protestare contro il trattamento della bambina anzi non oppone resistenza e si lascia afferrare e curare.La piccola Maharini ha ereditato l'amore per gli animali dal padre veterinario e specializzato nella cura di animali esotici. Grazie alla professione del padre, Maharini interagisce con rettili pericolosi da quando aveva due anni.