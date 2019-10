​La prima mucca clonata somaticamente muore in Giappone

Giovedì 10 Ottobre 2019, 14:27

La famosa mucca Kaga, l'ultima della prima coppia di bovini clonata attraverso il processo di trasferimento nucleare di cellule somatiche, è morta mercoledì in una riserva naturale nella prefettura giapponese di Ishikawa, secondo quanto riferito dall'agenzia Kyodo, riportando le dichiarazioni delle autorità locali.La mucca è deceduta a 21 anni e tre mesi di vecchiaia. Sua sorella Noto è deceduta l'anno scorso, anch'essa per cause naturali. È noto che entrambe hanno lasciato la prole.La clonazione somatica è lo stesso metodo impegato per creare la pecora Dolly.